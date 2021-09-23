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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 23 вересня

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
23 вересня, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 23 вересня
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 23 вересня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 23 вересня.

  • цифра дня – 19
  • колір дня – червоний
  • число удачі – 1

У головних плюси дня – сила волі і харизматичність. При цьому мінуси дня несуть марнославство і категоричність. В основі дня – самодисципліна і правильно розставлені пріоритети.

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У питаннях краси і фітнесу – процедури епіляції і видалення пігментних плям і родимок. Стосовно здоров'я уразливі щитовидна залоза і горло.

Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, хороший день для презентації, колективних обговорень і налагодження контактів.

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Також друга половина вересня щедра на магнітні бурі: але якщо заздалегідь знати прогноз магнітних бур, то метеозалежні люди зможуть убезпечити себе від негативного впливу Сонця і бути готовими до можливого погіршення самопочуття в період геомагнітних збурень. Майте на увазі, що сонце непостійне, і прогноз магнітних бур може змінюватися.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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