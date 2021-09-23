Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 23 вересня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 23 вересня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 23 вересня.

цифра дня – 19

– 19 колір дня – червоний

– червоний число удачі – 1

У головних плюси дня – сила волі і харизматичність. При цьому мінуси дня несуть марнославство і категоричність. В основі дня – самодисципліна і правильно розставлені пріоритети.

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У питаннях краси і фітнесу – процедури епіляції і видалення пігментних плям і родимок. Стосовно здоров'я уразливі щитовидна залоза і горло.

Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, хороший день для презентації, колективних обговорень і налагодження контактів.

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