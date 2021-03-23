Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 23 березня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 23 березня.
- Цифра дня – 13
- Колір дня – зелений і відтінки хакі
- Число удачі – 4
В основі дня – сміливість і спритність. У головних плюсах дня – гнучкість, дипломатія і терпіння. При цьому мінуси дня несуть обман, руйнівні дії.
Краса і здоров'я: приділіть час спорту і фізичній активності. Бережіть м'язи і суглоби від розтягнень.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, питання кредитувань і позик краще відкласти на інший день.
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