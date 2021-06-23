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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 23 червня

Сьогодні, 07:11

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 23 червня
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 23 червня
Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 23 червня.

  • Цифра дня – 16
  • Колір дня – фіолетовий
  • Число удачі – 7

У головних плюсах дня – вірність слову, любов і увага до ближнього. При цьому мінуси дня несуть полігамність, безпечність і порожнечу. В основі дня – навчання і закладка знань.

Краса і здоров'я: корисними будуть йога і дихальні вправи. Бережіть грудну клітку і голову.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, важливо буде отримання потрібної і вірної інформаціі, спілкування і зміцнення домовленостей.

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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!

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Джерело: Сьогодні
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