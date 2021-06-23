Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 23 червня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 23 червня.
- Цифра дня – 16
- Колір дня – фіолетовий
- Число удачі – 7
У головних плюсах дня – вірність слову, любов і увага до ближнього. При цьому мінуси дня несуть полігамність, безпечність і порожнечу. В основі дня – навчання і закладка знань.
Краса і здоров'я: корисними будуть йога і дихальні вправи. Бережіть грудну клітку і голову.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, важливо буде отримання потрібної і вірної інформаціі, спілкування і зміцнення домовленостей.
Читайте також:
- Чоловіки яких знаків зодіаку найвірніші: їх всього три
- Який знак зодіаку найбільш непередбачуваний
- Кава по гороскопу: 12 варіантів для кожного знака зодіаку
- Східний гороскоп на 2021 рік Бика для всіх знаків по роках
Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше