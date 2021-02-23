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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 23 лютого

Сьогодні, 07:56

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 23 лютого.

  • Цифра дня – 12
  • Колір дня – жовтий
  • Число удачі – 3

В основі дня – співчуття і милосердя. Серед головних плюсів дня – інтуїція, чуйність. При цьому мінуси дня несуть агресію і конфлікти.

Сьогодні краще позики і кредити відкласти.

Краса і здоров'я: вітається активність у спортзалі. У випадку охорони здоров'я бережіть голову і м'язи, день травмонебезпечний.

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Джерело: Сьогодні
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