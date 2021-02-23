Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 23 лютого
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 23 лютого.
- Цифра дня – 12
- Колір дня – жовтий
- Число удачі – 3
В основі дня – співчуття і милосердя. Серед головних плюсів дня – інтуїція, чуйність. При цьому мінуси дня несуть агресію і конфлікти.
Сьогодні краще позики і кредити відкласти.
Краса і здоров'я: вітається активність у спортзалі. У випадку охорони здоров'я бережіть голову і м'язи, день травмонебезпечний.
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