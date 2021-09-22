Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 22 вересня

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 22 вересня.
- цифра дня – 18
- колір дня – білий
- число удачі – 9
У головних плюсах дня – логіка і спокій. При цьому мінуси дня несуть жорсткі висловлювання і надмірну вимогливість. В основі дня – м'якість і розуміння.
У питаннях краси і фітнесу – медитації та йога, дихальні вправи, а стосовно здоров'я слід берегти горло і зв'язки.
Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, не поспішайте з прийняттям рішень: дійте раціонально. Також поточний тиждень несе нам нервозність і емоційний підйом.
На цій хвилі можна вирішити масу питань, а можна і пересваритися з усім колективом – вибирати вам. Детальніше про те, що чекає на нас на поточному тижні можна дізнатися в гороскопі для всіх знаків зодіаку.
Поступово напруження попередніх днів зійде нанівець, і до вихідних багато людей відчують себе спокійно, надійно, впевнено і спокійно. Не варто забувати, що осінь – пора застуд, тому приділіть своєму здоров'ю більше часу; важливо зміцнити імунітет, особливо дітям.
Як це краще зробити – розповів лікар Комаровський: про це ми писали раніше.