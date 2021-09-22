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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 22 вересня

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
22 вересня, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова
Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 22 вересня.

  • цифра дня – 18
  • колір дня – білий
  • число удачі – 9

У головних плюсах дня – логіка і спокій. При цьому мінуси дня несуть жорсткі висловлювання і надмірну вимогливість. В основі дня – м'якість і розуміння.

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У питаннях краси і фітнесу – медитації та йога, дихальні вправи, а стосовно здоров'я слід берегти горло і зв'язки.

Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, не поспішайте з прийняттям рішень: дійте раціонально. Також поточний тиждень несе нам нервозність і емоційний підйом.

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На цій хвилі можна вирішити масу питань, а можна і пересваритися з усім колективом – вибирати вам. Детальніше про те, що чекає на нас на поточному тижні можна дізнатися в гороскопі для всіх знаків зодіаку.

Поступово напруження попередніх днів зійде нанівець, і до вихідних багато людей відчують себе спокійно, надійно, впевнено і спокійно. Не варто забувати, що осінь – пора застуд, тому приділіть своєму здоров'ю більше часу; важливо зміцнити імунітет, особливо дітям.

Як це краще зробити – розповів лікар Комаровський: про це ми писали раніше.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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