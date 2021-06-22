Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 22 червня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 22 червня.
- Цифра дня – 15
- Колір дня – синій
- Число удачі – 6
У головних плюсах дня ентузіазм і активність. При цьому мінуси дня несуть жадібність, заздрість і руйнування. В основі дня милосердя і співчуття.
Краса і здоров'я: корисні прогулянки на свіжому повітрі, заняття спортом і будь-яка фізична активність. Уникайте переохолодження і більше рухайтеся.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, сьогодні будуть вдалими благодійність і участь в соціальних акціях добра.
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Тим часом ми дізналися, коли 2021 року планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія 2021 року. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
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