Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 22 липня

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 22 липня.
- Цифра дня – 16
- Колір дня – фіолетовий, баклажановий і ліловий.
- Число удачі – 7
У головних плюсах дня – любов до ближнього і чуйність. При цьому мінуси дня несуть порожні ілюзії і перепади настрою. В основі дня – взаєморозуміння і альтруїзм.
У питаннях краси і фітнесу корисний буде догляд за руками, манікюр. Також добре починати дієти і детокс процедури. Щодо здоров'я вразлива печінка, голова і очі. В їжу варто додати моркву і шпинат.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, покупки техніки і питання нерухомості будуть нині вдалими.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.