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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 21 вересня

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
21 вересня, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 21 вересня
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 21 вересня / Фото: Pexels

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 21 вересня.

  • цифра дня – 17
  • колір дня – зелений
  • число удачі – 8

У головних плюси дня здійснення бажань і успіх в справах. При цьому мінуси дня несуть жадібність і нудьгу. В середині дня звертайте увагу на знаки долі, і слухайте внутрішній голос. У питаннях краси і фітнесу – детокс і дієти.

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У випадку охорони здоров'я уразливі зуби і вуха. Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестицій, пам'ятайте: якщо хотіли щось змінити у своєму житті, то можна зараз, головне щоб ці зміни не були деструктивні.

Також ми дізналися, що завтра відбудеться перший осінній повний місяць. У цей період люди можуть приймати нераціональні рішення, бувають довірливі і наївні, більш схильні до містики і необдуманих вчинків. А ще повний місяць – не найкращий час для початку нових справ і проектів, тому що очікуваного вами результату не станеться, не витрачайте сили даремно.

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Раніше ми також писали, як важливо зміцнити здоров'я дітей перед прийдешніми холодами: порадами поділився лікар Комаровський.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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