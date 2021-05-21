Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 21 травня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 21 травня.

Цифра дня – 13

– 13 Колір дня – зелений, малахітовий і хакі

– зелений, малахітовий і хакі Число удачі – 4

У головних плюсах дня – дипломатія, гнучкість і терпіння. При цьому мінуси дня несуть наклеп, обман і шахрайство. В основі дня – поєднання інтуїції і розуму.

Краса і здоров'я: корисно робити манікюр, педикюр і догляд за шкірою рук. У випадку охорони здоров'я сечостатева система і нирки буду уразливими. В їжу корисно додати більше селери, шпинату і болгарського перцю.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, хороший день для підвищення кваліфікації і самовдосконалення. Також благополучно вирішаться питання з придбання нерухомості.

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