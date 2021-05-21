Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 21 травня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 21 травня.
- Цифра дня – 13
- Колір дня – зелений, малахітовий і хакі
- Число удачі – 4
У головних плюсах дня – дипломатія, гнучкість і терпіння. При цьому мінуси дня несуть наклеп, обман і шахрайство. В основі дня – поєднання інтуїції і розуму.
Краса і здоров'я: корисно робити манікюр, педикюр і догляд за шкірою рук. У випадку охорони здоров'я сечостатева система і нирки буду уразливими. В їжу корисно додати більше селери, шпинату і болгарського перцю.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, хороший день для підвищення кваліфікації і самовдосконалення. Також благополучно вирішаться питання з придбання нерухомості.
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А щоб останній місяць весни пройшов добре – не забувайте радувати себе і близьких не тільки позитивними емоціями, а й подарунками. Дивіться в нашому календарі ідеї кращих подарунків на головні свята травня.
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