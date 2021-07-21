Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 21 липня

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 21 липня.
- Цифра дня – 15
- Колір дня – синій, джинсовий
- Число удачі – 6
У головних плюсах дня – сила, енергія і чарівність. При цьому мінуси дня несуть плітки, токсичне спілкування і скандали. В основі дня – чесність у своїх принципах.
У питаннях краси і фітнесу буде корисна дихальна гімнастика і йога. Щодо здоров'я вразливий шлунково-кишковий тракт і серце. Обмежте споживання алкоголю і енергетичних напоїв.
Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, хороший день для укладання контрактів та вступу на нову посаду.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.