Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 21 липня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 21 липня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 21 липня.

Цифра дня – 15

– 15 Колір дня – синій, джинсовий

– синій, джинсовий Число удачі – 6

У головних плюсах дня – сила, енергія і чарівність. При цьому мінуси дня несуть плітки, токсичне спілкування і скандали. В основі дня – чесність у своїх принципах.

У питаннях краси і фітнесу буде корисна дихальна гімнастика і йога. Щодо здоров'я вразливий шлунково-кишковий тракт і серце. Обмежте споживання алкоголю і енергетичних напоїв.

Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, хороший день для укладання контрактів та вступу на нову посаду.

Читайте також:

Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!

А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.