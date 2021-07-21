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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 21 липня

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
21 липня, 08:02
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 21 липня
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 21 липня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 21 липня.

  • Цифра дня – 15
  • Колір дня – синій, джинсовий
  • Число удачі – 6

У головних плюсах дня – сила, енергія і чарівність. При цьому мінуси дня несуть плітки, токсичне спілкування і скандали. В основі дня – чесність у своїх принципах.

У питаннях краси і фітнесу буде корисна дихальна гімнастика і йога. Щодо здоров'я вразливий шлунково-кишковий тракт і серце. Обмежте споживання алкоголю і енергетичних напоїв.

В тренді

Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, хороший день для укладання контрактів та вступу на нову посаду.

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А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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