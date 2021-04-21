Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 21 квітня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 21 квітня.
- Цифра дня – 12
- Колір дня – жовтий, кукурудзяний і лимонний
- Число удачі – 3
В основі дня – самоконтроль, емоційна наповненість. У головних плюсах дня – інтуїція, знаки долі. При цьому мінуси дня несуть непередбачуваність і напористість.
Краса і здоров'я: показані догляд за волоссям, також манікюр і педикюр. Уразливі будуть серце і судини.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, важливі зустрічі проведіть до трьох годин дня, також укладайте контракти.
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У квітні не тільки 1-ше число веселе – є багато й інших свят, до яких необхідно підготуватися. З карантином навряд чи вийде їх гучно відсвяткувати, але подарунки-то ніхто не відміняв. Виберіть якийсь цікавий презент із нашого календаря подарунків на квітень і ловіть подяки, поцілунки і обійми.
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