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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 21 квітня

Сьогодні, 07:33

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 21 квітня.

  • Цифра дня – 12
  • Колір дня – жовтий, кукурудзяний і лимонний
  • Число удачі – 3

В основі дня – самоконтроль, емоційна наповненість. У головних плюсах дня – інтуїція, знаки долі. При цьому мінуси дня несуть непередбачуваність і напористість.

Краса і здоров'я: показані догляд за волоссям, також манікюр і педикюр. Уразливі будуть серце і судини.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, важливі зустрічі проведіть до трьох годин дня, також укладайте контракти.

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Джерело: Сьогодні
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