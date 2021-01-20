Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 20 січня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 20 січня.

Цифра дня – 8

– 8 Колір дня – зелений

– зелений Число удачі – 8

В основі дня – невипадкові події і знаки. Серед основних плюсів дня – мрії, енергія і сила думки. При цьому мінуси дня несуть гординю, обман і жадібність. Уникайте сьогодні легких грошей і сумнівних авантюр.

Краса і здоров'я: будуть дуже корисними догляд за шкірою рук, а також процедури з очищення організму. У випадку охорони здоров'я вразливий шлунково-кишковий тракт і бронхи.

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