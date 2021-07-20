Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 20 липня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 20 липня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 20 липня.

Цифра дня – 14

– 14 Колір дня – блакитний і димчастий

– блакитний і димчастий Число удачі – 5

У головних плюсах дня – мудрість, знання і внутрішній голос. При цьому мінуси дня несуть гнів, спокуси і ілюзії. В основі дня – активність в роботі і справах.

У питаннях краси і фітнесу хороший період для догляду за порожниною рота і зубами. У випадку охорони здоров'я бережіть очі. А в їжу корисно додати ягоди: полуницю і чорницю.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестиції, не варто затівати нічого руйнівного, відкладіть судові тяжби, шлюборозлучні справи, а також пересаджування дерев і рослин.

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