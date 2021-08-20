Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 20 серпня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 20 серпня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 20 серпня.

Цифра дня – 15

– 15 Колір дня – синій

– синій Число удачі – 6

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У головних плюсах дня – духовна сила і лідерські якості. При цьому мінуси дня несуть сумніви і гіперперфекціонізм. В основі дня – креативний підхід до всього.

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У питаннях краси і фітнесу буде корисний догляд за собою. Щодо здоров'я уразливі щитовидна залоза і сечостатева система.

Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, благодійність і пожертвування будуть дуже доречними.

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