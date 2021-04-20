Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 20 квітня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 20 квітня.
- Цифра дня – 11
- Колір дня – помаранчевий, гірчичний і шоколадний
- Число удачі – 2
В основі дня – закладка фундаменту і реалізація намічених цілей. У головних плюси дня – енергія, активність і сила. При цьому мінуси дня несуть сварки, конфлікти і деструктивні дії.
Краса і здоров'я: корисні заняття спортом і танцями, а також дієти і зниження ваги. Вразлива кровоносна система, день також травмонебезпечний.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, відкладіть імпульсивні рішення, присвятіть час спілкування з наставниками і зміцненню фінансових коренів.
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У квітні не тільки 1-ше число веселе – є багато й інших свят, до яких необхідно підготуватися. З карантином навряд чи вийде їх гучно відсвяткувати, але подарунки ж ніхто не відміняв. Виберіть якийсь цікавий презент із нашого календаря подарунків на квітень і ловіть натомість вдячності, поцілунки і обійми.
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