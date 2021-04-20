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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 20 квітня

Сьогодні, 07:42

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 20 квітня.

  • Цифра дня – 11
  • Колір дня – помаранчевий, гірчичний і шоколадний
  • Число удачі – 2

В основі дня – закладка фундаменту і реалізація намічених цілей. У головних плюси дня – енергія, активність і сила. При цьому мінуси дня несуть сварки, конфлікти і деструктивні дії.

Краса і здоров'я: корисні заняття спортом і танцями, а також дієти і зниження ваги. Вразлива кровоносна система, день також травмонебезпечний.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, відкладіть імпульсивні рішення, присвятіть час спілкування з наставниками і зміцненню фінансових коренів.

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Джерело: Сьогодні
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