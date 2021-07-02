Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 2 липня

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 2 липня.
- Цифра дня – 14
- Колір дня – блакитний, морської хвилі і аквамариновий
- Число удачі – 5
У головних плюсах дня – увага, мудрість і милосердя. При цьому мінуси дня несуть подвійні послання і нещирість. В основі дня – гармонія духовного і матеріального.
У питаннях краси і фітнесу вітаються процедури з догляду за обличчям, очищення і зволоження. У випадку охорони здоров'я вразлива сечостатева система і очі.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, хороший день для благодійності, інтелектуальної роботи і самоосвіти.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхак.