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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 2 липня

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
2 липня, 07:18
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 2 липня
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 2 липня / Фото: Pexels

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 2 липня.

  • Цифра дня – 14
  • Колір дня – блакитний, морської хвилі і аквамариновий
  • Число удачі – 5

У головних плюсах дня – увага, мудрість і милосердя. При цьому мінуси дня несуть подвійні послання і нещирість. В основі дня – гармонія духовного і матеріального.

У питаннях краси і фітнесу вітаються процедури з догляду за обличчям, очищення і зволоження. У випадку охорони здоров'я вразлива сечостатева система і очі.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, хороший день для благодійності, інтелектуальної роботи і самоосвіти.

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А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхак.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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