Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 2 липня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 2 липня / Фото: Pexels

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 2 липня.

Цифра дня – 14

– 14 Колір дня – блакитний, морської хвилі і аквамариновий

– блакитний, морської хвилі і аквамариновий Число удачі – 5

У головних плюсах дня – увага, мудрість і милосердя. При цьому мінуси дня несуть подвійні послання і нещирість. В основі дня – гармонія духовного і матеріального.

У питаннях краси і фітнесу вітаються процедури з догляду за обличчям, очищення і зволоження. У випадку охорони здоров'я вразлива сечостатева система і очі.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, хороший день для благодійності, інтелектуальної роботи і самоосвіти.

Читайте також:

Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!

А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхак.