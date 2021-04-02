Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 2 квітня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 2 квітня.
- Цифра дня – 11
- Колір дня – помаранчевий, обліпиховий і персиковий
- Число удачі – 2
В основі дня звільнення від шкідливих і давніх звичок. У головних плюсах дня енергійність, сила духу. При цьому мінуси дня несуть саморуйнування і категоричні висновки.
Краса і здоров'я: присвятіть час собі, догляду за тілом, також можна зробити депіляцію. Вразлива буде сечостатева система і шлунково-кишковий тракт.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, зазначимо, що робота на самоті буде ефективною.
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