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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 19 жовтня

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
19 жовтня, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова
Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 19 жовтня.

  • Цифра дня – 16,
  • Колір дня – фіолетовий, ліловий і бузковий,
  • Число удачі – 7.

У головних плюсах дня оптимізм, увага до деталей, при цьому мінуси дня несуть егоїзм, безтурботність. В основі дня вміння бачити красу в дрібницях

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У питаннях краси і фітнесу добре переглянути раціон харчування, а також зістригти кінчики волосся. У випадку охорони здоров'я уразливі шлунок і грудна клітка.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, вносьте корективи в роботу і обговорюйте сміливі ідеї колективно. Питання позик краще відкласти. Також раніше ми писали, як почнеться і пройде наступний тиждень, складно буде без емоцій вирішувати якісь справи, а запальність часто стоятиме на заваді діалогу. Читайте гороскоп на тиждень 18-24 жовтня: всі знаки зодіаку.

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А ще не забувайте дбати про своє здоров'я, восени це особливо актуально і для дорослих, і для дітей.

Раніше ми писали, чи можна заразитися коронавірусом від тварин.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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