Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 19 травня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 19 травня.
- Цифра дня – 20
- Колір дня – помаранчевий, персиковий і абрикосовий
- Число удачі – 2
У головних плюсах дня – енергія і чарівність. При цьому мінуси дня несуть наклеп і шахрайство. В основі дня – компромісні рішення і спокій.
Краса і здоров'я: видимий результат буде від процедур для схуднення. Зверніть особливу увагу на печінку і підшлункову залозу. В їжу корисно додати брокколі і гарбуз.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, уникайте порожніх обіцянок, вітається робота на самоті.
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А щоб останній місяць весни пройшов добре – не забувайте радувати себе і близьких не тільки позитивними емоціями, а й подарунками. Дивіться в нашому календарі ідеї кращих подарунків на головні свята травня.
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