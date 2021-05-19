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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 19 травня

Сьогодні, 08:18

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова
Нумеролог Айсулу Ахімова
Фото: скриншот

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 19 травня.

  • Цифра дня – 20
  • Колір дня – помаранчевий, персиковий і абрикосовий
  • Число удачі – 2

У головних плюсах дня – енергія і чарівність. При цьому мінуси дня несуть наклеп і шахрайство. В основі дня – компромісні рішення і спокій.

Краса і здоров'я: видимий результат буде від процедур для схуднення. Зверніть особливу увагу на печінку і підшлункову залозу. В їжу корисно додати брокколі і гарбуз.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, уникайте порожніх обіцянок, вітається робота на самоті.

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Джерело: Сьогодні
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