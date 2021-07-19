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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 19 липня

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
19 липня, 07:23
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 19 липня
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 19 липня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 19 липня.

  • Цифра дня – 22
  • Колір дня – зелений, хакі і нефритовий відтінки
  • Число удачі – 4

У головних плюсах дня спілкування, навчання та енергетика. При цьому мінуси дня несуть брехню і наклеп. В основі дня традиції і зміцнення родових зв'язків.

У питаннях краси і фітнесу будуть корисні лазні, СПА процедури, басейни і ванни. У випадку охорони здоров'я уразливі шлунок і нервова система. В їжу варто додати банан і ягоди, а також буряк і сири. І знизьте споживання копченостей і напівфабрикатів.

В тренді

Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, хороший період для будівництва, ремонтних робіт.

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А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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