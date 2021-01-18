Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 18 січня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 18 січня.
- Цифра дня – 15
- Колір дня – синій і джинсовий
- Число удачі – 6
Сьогодні важливо відстежувати свої слова і думки. Серед основних плюсів дня творення, милосердя і працелюбність. При цьому мінуси дня несуть наклеп і хитрість.
Цього дня вітається робота на самоті і вивірені дії.
Краса і здоров'я: добре зістригти кінчики волосся – це позбавить вас від негативу і нудьги. А також прийняти ввечері перед сном ванну з сіллю. Але будуть уразливі серце, судини.
Читайте також:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше