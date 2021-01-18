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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 18 січня

Сьогодні, 07:45

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 18 січня.

  • Цифра дня – 15
  • Колір дня – синій і джинсовий
  • Число удачі – 6

Сьогодні важливо відстежувати свої слова і думки. Серед основних плюсів дня творення, милосердя і працелюбність. При цьому мінуси дня несуть наклеп і хитрість.

Цього дня вітається робота на самоті і вивірені дії.

Краса і здоров'я: добре зістригти кінчики волосся – це позбавить вас від негативу і нудьги. А також прийняти ввечері перед сном ванну з сіллю. Але будуть уразливі серце, судини.

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нумерологія Айсулу Ахимова число удачи
Джерело: Сьогодні
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