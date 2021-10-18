Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 18 жовтня

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 18 жовтня.
- Цифра дня – 15
- Колір дня – синій
- Число удачі – 6
У головних плюсах дня працьовитість і стійкість, при цьому мінуси дня несуть азарт і спокуси. В основі дня милосердя і цілеспрямованість.
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У питаннях краси і фітнесу стрижки та фарбування волосся. У випадку охорони здоров'я очищення організму від шлаків. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, вітаються благодійність. Покупки не великі і для дому, зокрема на кухню.
Також сьогодні корисно постаратися відсторонитися від чужих проблем і зайнятися питаннями, які стосуються безпосередньо вас. Дізнатися, що чекає завтра, 18 жовтня, кожного із знаків зодіаку, можна в нашому гороскопі.
Також раніше ми писали, як почнеться і пройде наступний тиждень, складно буде без емоцій вирішувати якісь справи, а запальність часто стоятиме на заваді діалогу. Читайте гороскоп на тиждень 18-24 жовтня: всі знаки зодіаку
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