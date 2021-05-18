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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 18 травня

Сьогодні, 07:33

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова
Нумеролог Айсулу Ахімова
Фото: скриншот

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 18 травня.

  • Цифра дня – 19
  • Колір дня – червоний, винний і кораловий
  • Число удачі – 1

У головних плюсах дня – харизма, амбітність. При цьому мінуси дня несуть пусте суперництво і невгамовний перфекціонізм. В основі дня – правильно вибудувані пріоритети.

Краса і здоров'я: показана фізична активність, також стрижки та фарбування волосся. Але уразливі будуть зуби і шлунок.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, судові тяжби і шлюборозлучні процеси краще не починати. А ось вибір або покупку автомобіля можна зробити вдало.

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Джерело: Сьогодні
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