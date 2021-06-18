Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 18 червня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 18 червня.
- Цифра дня – 20
- Колір дня – помаранчевий
- Число удачі – 2
У головних плюсах дня чарівність, сила і активність. При цьому мінуси дня несуть саморуйнування, афери і емоційні перепади. В основі дня терпіння і акуратність до деталей.
Краса і здоров'я: цілеспрямовано витрачайте сили і уникайте травм. Також уникайте переїдання, добре додати в раціон більше зелених і оранжевих овочів.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, важливо приділити належну увагу оформленню грошових документів і операцій.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
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