Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Боснія - Україна: онлайн Боснія - Україна: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 📲 Операція Цифровізація

Black Friday 2022

Колаген: за та проти

Стиль Керрі

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Дізнайтесь щасливе число дня: прогноз нумеролога на 17 листопада

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
17 листопада, 07:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Дізнайтесь щасливе число дня на сьогодні, 17 листопада.

  • Цифра дня – 15
  • Колір дня – синій
  • Число успіху – 6

У головних плюсах дня – логічне мислення та наполегливість. При цьому мінуси дня несуть диктат та емоційну незадоволеність. В основі дня – гармонія розуму та інтуїції. У питаннях краси та фітнесу – догляд за волоссям, стрижки та фарбування.

Реклама

Щодо здоров'я – судини. Слідкуйте за тиском. Зменште споживання алкоголю та енергетичних напоїв. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, гарний день для переходу на нову роботу, укладання контрактів та відкриття нових проектів.

Читайте інші матеріали на тему:

Реклама

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Як не провалити Tinder-побачення
Чоловіча думка
IQOS VEEV в Україні
Новий гаджет вже у продажу
Тестуємо міні-вейп
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Як дістатись на роботу без стресу
Хакнути
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
15 - 21 листопада
Читати гороскоп
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти