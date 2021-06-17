Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 17 червня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 17 червня.
- Цифра дня – 19
- Колір дня – червоний
- Число удачі – 1
У головних плюсах дня – харизма, лідерство і завзятість. При цьому мінуси дня несуть впертість і категоричність. В основі дня – правильно розставлені пріоритети і завдання.
Краса і здоров'я: хороший день для догляду за волоссям. Уразливі печінка і нирки.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, покупки техніки для дому, а також меблів – сприятливі.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
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