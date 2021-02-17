Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 17 лютого
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 17 лютого.
- Цифра дня – 15
- Колір дня – синій
- Число удачі – 6
В основі дня лежить вміння чути і слухати, правильно інтерпретувати отриману інформацію. Серед головних плюсів дня – витривалість, товариськість і працьовитість. При цьому мінуси дня несуть меркантильність, порожні розмови і обман.
У робочих справах аналіз здійснених подій допоможе винести уроки на майбутні справи.
Краса і здоров'я: хороший день для стрижки та фарбування, також корисні маски для волосся. Будьте уважнішими до судин, серця і легень.
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