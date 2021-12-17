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Дізнайтесь щасливе число дня: прогноз нумеролога на 17 грудня

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
17 грудня, 14:14
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової / Фото: Скриншот из YouTube/Новости Сегодня

Дізнайтесь щасливе число дня на сьогодні, 17 грудня.

  • Цифра дня – 16
  • Колір дня – фіолетовий
  • Число удачі – 7

У головних плюсах дня – наполегливість та енергія креативу. При цьому мінуси дня несуть безтурботність та порочність. В основі дня – уникайте пасивності та доводьте все до кінця. У питаннях краси та фітнесу – стрижки та фарбування волосся.

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Щодо здоров'я – очищення організму від шлаків. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, не зменшуйте темп і рухайтеся до мети. У ці дні добре нарядити ялинку.

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Марина Григоренко
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