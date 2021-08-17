Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 17 серпня

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 17 серпня.
- Цифра дня – 21
- Колір дня – жовтий
- Число удач і – 3
У головних плюсах дня милосердя і доброта. При цьому мінуси дня несуть сварки, конфлікти і образи. В основі дня поєднання розуму та інтуїції.
У питаннях краси і фітнесу вітається догляд за порожниною рота і зміцнення ясен. У випадку охорони здоров'я вразлива нервова система і шлунок.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, хороший день для зміцнення фінансових ресурсів і спілкування з наставниками і фінансовими аналітиками.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.