Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 16 березня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 16 березня.

Цифра дня – 15

– 15 Колір дня – синій, джинсовий і сапфіровий.

– синій, джинсовий і сапфіровий. Число удачі – 6

В основі дня аналіз інформації і поточних справ. У головних плюсах дня працездатність і посидючість. При цьому мінуси дня несуть поспішні висновки і саморуйнування.

У питаннях бізнесу і інвестицій, буде вдалим вихід на нові рубежі.

Краса і здоров'я: сприятливий масаж, добре приділити увагу шиї. Слідкуйте за судинами і серцем, стежте також за тиском.

Читайте також:

Березня багатий на свята, коли потрібно ламати голову над подарунками. Щоб вам не переживати з цього приводу, рекомендуємо подивитися наш весняний календар подарунків, де ви легко виберете щось корисне, цікаве і потрібне.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися