Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 16 червня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 16 червня.
- Цифра дня – 18
- Колір дня – білий
- Число удачі – 9
У головних плюсах дня – кар'єрний ріст і раціоналізм. При цьому мінуси дня несуть дріб'язковість, брехню і наклеп. В основі дня – важливо відстежувати все сказане вголос.
Краса і здоров'я: корисні заняття спортом, особливо вправи на розвиток дихальної системи. Уразливі бронхи і легені.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, уникайте порожніх розмов, продуктивна буде робота в самоті.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
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