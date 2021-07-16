Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 16 липня

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 16 липня.
- Цифра дня – 19
- Колір дня – червоний, гранатовий
- Число удачі – 1
У головних плюсах дня – харизма, сила переконання. При цьому мінуси дня несуть марнославство і самовпевненість. В основі дня – творчість і глибина розуміння.
У питаннях краси і фітнесу буде корисний догляд за обличчям і волоссям. Щодо здоров'я уразливі молочна і ендокринна залози. Для цього додайте в їжу зелень, горіхи, всі види капусти.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестицій, будуть вдалими переговори, презентації, співбесіди і проведення конференцій.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.