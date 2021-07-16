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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 16 липня

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
16 липня, 07:59
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 16 липня
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 16 липня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 16 липня.

  • Цифра дня – 19
  • Колір дня – червоний, гранатовий
  • Число удачі – 1

У головних плюсах дня – харизма, сила переконання. При цьому мінуси дня несуть марнославство і самовпевненість. В основі дня – творчість і глибина розуміння.

У питаннях краси і фітнесу буде корисний догляд за обличчям і волоссям. Щодо здоров'я уразливі молочна і ендокринна залози. Для цього додайте в їжу зелень, горіхи, всі види капусти.

В тренді

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестицій, будуть вдалими переговори, презентації, співбесіди і проведення конференцій.

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А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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Він називав себе мало не найбільшим продюсером, заявляв, що "зробив" Пугачову як співачку і завдяки йому вона стала зіркою. Дурниця! Її ніхто не міг "зробити", крім неї самої, бо Алла - сильна, самодостатня особистість. Це Стефанович все життя використовував її ім'я.

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