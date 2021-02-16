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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 16 лютого

Сьогодні, 07:32

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 16 лютого.

  • Цифра дня – 14
  • Колір дня – блакитний
  • Число удачі – 5

Сьогодні краще уникати в спілкуванні негативних фраз і деструктивних дій. Серед головних плюсів дня – мудрість і інтуїція. При цьому мінуси дня несуть обман і саморуйнування.

Це також хороший день для активних дій і роботи.

Краса і здоров'я: корисні обгортання, які легко можна зробити в домашніх умовах. Використовуйте те, що є під рукою: згодиться і мед, і сіль, і кава. Бережіть зуби і голову.

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    Джерело: Сьогодні
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