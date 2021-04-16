Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 16 квітня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 16 квітня.
- Цифра дня – 16
- Колір дня – фіолетовий, баклажановий і виноградний
- Число удачі – 7
В основі дня – аналіз і роздуми про поточні події. У головних плюсах дня – спокій і зміцнення зв'язків. При цьому мінуси дня несуть полігамність у стосунках і суєту.
Краса і здоров'я: корисний догляд за руками і зоною декольте. У випадку охорони здоров'я уразливі органи слуху, також можливі алергічні реакції.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестицій, пригальмуєте з прийняттям важливих рішень.
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У квітні не тільки 1-ше число веселе – є багато інших свят, до яких необхідно підготуватися. З карантином навряд чи вийде їх гучно відсвяткувати, але подарунки ж ніхто не відміняв. Виберіть якийсь цікавий презент з нашого календаря подарунків на квітень і ловіть подяки, поцілунки і обійми.
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