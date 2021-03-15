Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 15 березня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 15 березня.

Цифра дня – 14

– 14 Колір дня – сірий і блакитний

– сірий і блакитний Число удачі – 5

В основі дня творення і закладка фундаменту. У головних плюсах дня мудрість, чуйність і самоконтроль. При цьому мінуси дня несуть дріб'язковість і підозрілість.

Успішним буде прописування планів на найближчий місяць.

Краса і здоров'я : вітається фізична активність і рух. Дітей добре віддавати на східні єдиноборства. Уразливі очі і сечостатева система.

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