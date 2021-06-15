Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 15 червня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 15 червня Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 15 червня.

Цифра дня – 17

– 17 Колір дня – зелений і бірюза

– зелений і бірюза Число удачі – 8

У головних плюсах дня – амбітність і цілеспрямованість. При цьому мінуси дня несуть переоцінку можливостей і самообман. В основі дня – компетентність і вдосконалення своїх навичок.

Краса і здоров'я: особливо вітаються спорт і йога. Добре включити в раціон харчування більше рослинних білків.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, беріться тільки за те, в чому ви дійсно добре розбираєтеся.

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