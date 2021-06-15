Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 15 червня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 15 червня.
- Цифра дня – 17
- Колір дня – зелений і бірюза
- Число удачі – 8
У головних плюсах дня – амбітність і цілеспрямованість. При цьому мінуси дня несуть переоцінку можливостей і самообман. В основі дня – компетентність і вдосконалення своїх навичок.
Краса і здоров'я: особливо вітаються спорт і йога. Добре включити в раціон харчування більше рослинних білків.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, беріться тільки за те, в чому ви дійсно добре розбираєтеся.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
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