Дізнайтесь щасливе число дня: прогноз нумеролога на 15 грудня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой / Фото: Скриншот из YouTube/Новости Сегодня

Дізнайтесь щасливе число дня на сьогодні, 15 грудня.

Цифра дня – 14

Колір дня – блакитний

Число удачі – 5

У головних плюсах дня – мудрість та терпіння. При цьому мінуси дня несуть заздрість та образи. В основі дня – подяка та альтруїзм. У питаннях краси та фітнесу добре зробити стрижку.

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Щодо здоров'я – очі та горло. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, покупки техніки та гаджети.

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