Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 15 квітня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 15 квітня.

Цифра дня – 15.

– 15. Колір дня – синій, індиго і кобальтовий.

– синій, індиго і кобальтовий. Число удачі – 6.

В основі дня – наведення порядку і внутрішні зміни. Головні плюси дня – ділова хватка і самостійність. Мінуси дня несуть фанатичні ідеї і жадібність.

Краса і здоров'я : сприятливі стрижка і догляд за волоссям, а також манікюр і педикюр. Уразливі шлунок і кишечник.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестування, зазначимо: добре проводити трансформаційну роботу всередині колективу, проходити навчання і підвищення кваліфікації.

Читайте також:

У квітні не тільки 1-ше число веселе – є багато й інших свят, до яких слід підготуватися. З карантином навряд чи вийде їх гучно відсвяткувати, але подарунки все ж ніхто не скасовував. Виберіть якийсь цікавий презент з нашого календаря подарунків на квітень і натомість ловіть подяки, поцілунки та обійми.​​​​​​

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися