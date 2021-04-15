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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 15 квітня

Сьогодні, 09:56

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 15 квітня.

  • Цифра дня – 15.
  • Колір дня – синій, індиго і кобальтовий.
  • Число удачі – 6.

В основі дня – наведення порядку і внутрішні зміни. Головні плюси дня – ділова хватка і самостійність. Мінуси дня несуть фанатичні ідеї і жадібність.

Краса і здоров'я: сприятливі стрижка і догляд за волоссям, а також манікюр і педикюр. Уразливі шлунок і кишечник.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестування, зазначимо: добре проводити трансформаційну роботу всередині колективу, проходити навчання і підвищення кваліфікації.

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нумерологія Айсулу Ахимова число удачи
Джерело: Сьогодні
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