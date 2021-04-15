Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 15 квітня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 15 квітня.
- Цифра дня – 15.
- Колір дня – синій, індиго і кобальтовий.
- Число удачі – 6.
В основі дня – наведення порядку і внутрішні зміни. Головні плюси дня – ділова хватка і самостійність. Мінуси дня несуть фанатичні ідеї і жадібність.
Краса і здоров'я: сприятливі стрижка і догляд за волоссям, а також манікюр і педикюр. Уразливі шлунок і кишечник.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестування, зазначимо: добре проводити трансформаційну роботу всередині колективу, проходити навчання і підвищення кваліфікації.
Читайте також:
- Чоловіки яких знаків зодіаку найвірніші: їх всього три
- Який знак зодіаку найбільш непередбачуваний
- Кава за гороскопом: 12 варіантів для кожного знака зодіаку
У квітні не тільки 1-ше число веселе – є багато й інших свят, до яких слід підготуватися. З карантином навряд чи вийде їх гучно відсвяткувати, але подарунки все ж ніхто не скасовував. Виберіть якийсь цікавий презент з нашого календаря подарунків на квітень і натомість ловіть подяки, поцілунки та обійми.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше