Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 14 квітня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 14 квітня.

Цифра дня – 14

– 14 Колір дня – блакитний, димчастий і небесний

– блакитний, димчастий і небесний Число удачі – 5

В основі дня – аналіз інформації та отримання знань. У головних плюсах дня – терпіння і милосердя. При цьому мінуси дня несуть образи і перепади настрою.

Краса і здоров'я: корисна дихальна гімнастика і ароматерапія. Уразливі судини, грудна клітка і зір.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, уникайте поспішних рішень і будьте раціональні.

Читайте також:

У квітні не тільки 1-ше число веселе – є багато й інших свят, до яких необхідно підготуватися. З карантином навряд чи вийде їх гучно відсвяткувати, але подарунки-то ніхто не відміняв. Виберіть якийсь цікавий презент із нашого календаря подарунків на квітень і ловіть подяки, поцілунки і обійми.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися