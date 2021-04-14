Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 14 квітня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 14 квітня.
- Цифра дня – 14
- Колір дня – блакитний, димчастий і небесний
- Число удачі – 5
В основі дня – аналіз інформації та отримання знань. У головних плюсах дня – терпіння і милосердя. При цьому мінуси дня несуть образи і перепади настрою.
Краса і здоров'я: корисна дихальна гімнастика і ароматерапія. Уразливі судини, грудна клітка і зір.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, уникайте поспішних рішень і будьте раціональні.
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У квітні не тільки 1-ше число веселе – є багато й інших свят, до яких необхідно підготуватися. З карантином навряд чи вийде їх гучно відсвяткувати, але подарунки-то ніхто не відміняв. Виберіть якийсь цікавий презент із нашого календаря подарунків на квітень і ловіть подяки, поцілунки і обійми.
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