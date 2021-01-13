Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 13 січня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 13 січня.

Цифра дня – 10.

– 10. Колір дня – червоний.

– червоний. Число удачі – 1.

В основі дня – планування мети і завдань. Серед основних плюсів дня – цілеспрямованість і лідерські риси. При цьому мінуси дня – марнославство і порожня конкуренція.

У питаннях бізнесу і фінансів поставтеся уважно до підписання документів.

Краса і здоров'я : корисні медитації, дихальна гімнастика і йога. Уразливі будуть бронхи і горло.

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