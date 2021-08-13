Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 13 серпня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 13 серпня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 13 серпня.

Цифра дня – 17

– 17 Колір дня – бірюза

– бірюза Число удачі – 8

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У головних плюсах дня правильно сформовані думки і глибина свідомості. При цьому мінуси дня несуть порожні розмови, обман і азарт. В основі дня креатив і творчість.

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У питаннях краси і фітнесу добре оновити свій стиль, змінити стрижку. У випадку охорони здоров'я – будуть уразливі органи зору і слуху.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, відкладіть імпульсивні покупки і спонтанні рішення.

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