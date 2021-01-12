Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 12 січня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 12 січня.
- Цифра дня – 9
- Колір дня – білий
- Число удачі – 9
В основі дня самодисципліна та наполегливість у роботі. В основних плюсах дня логіка, рішучість і сміливість. При цьому мінуси дня несуть агресію і безкомпромісні дії.
Але варто відкласти всі великі покупки і справи.
Краса і здоров'я: корисні піші прогулянки і заняття в спортзалі. Бережіть голову і суглоби, день травмонебезпечний.
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