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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 12 травня

Сьогодні, 07:27

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова
Нумеролог Айсулу Ахімова
Фото: Сьогодні

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 12 травня.

  • Цифра дня – 13
  • Колір дня – зелений і смарагдовий
  • Число удачі – 4

У головних плюсах дня – тактовність і інтуїція. При цьому мінуси дня несуть хитрість і неправдиву інформацію. В основі дня – необхідність бути вірним своїм обіцянкам.

Краса і здоров'я: хорошим варіантом стане догляд за волоссям, стрижка, фарбування і живильні маски. Для росту волосся додайте в їжу більше бобових, горіхів і яйця. У випадку охорони здоров'я вразлива грудна клітка і бронхи.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестицій, питання великих покупок можна вирішити благополучно, зокрема нерухомості й авто.

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Джерело: Сьогодні
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