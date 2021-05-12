Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 12 травня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 12 травня.
- Цифра дня – 13
- Колір дня – зелений і смарагдовий
- Число удачі – 4
У головних плюсах дня – тактовність і інтуїція. При цьому мінуси дня несуть хитрість і неправдиву інформацію. В основі дня – необхідність бути вірним своїм обіцянкам.
Краса і здоров'я: хорошим варіантом стане догляд за волоссям, стрижка, фарбування і живильні маски. Для росту волосся додайте в їжу більше бобових, горіхів і яйця. У випадку охорони здоров'я вразлива грудна клітка і бронхи.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестицій, питання великих покупок можна вирішити благополучно, зокрема нерухомості й авто.
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