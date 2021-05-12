Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 12 травня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова Фото: Сьогодні

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 12 травня.

Цифра дня – 13

– 13 Колір дня – зелений і смарагдовий

– зелений і смарагдовий Число удачі – 4

У головних плюсах дня – тактовність і інтуїція. При цьому мінуси дня несуть хитрість і неправдиву інформацію. В основі дня – необхідність бути вірним своїм обіцянкам.

Краса і здоров'я : хорошим варіантом стане догляд за волоссям, стрижка, фарбування і живильні маски. Для росту волосся додайте в їжу більше бобових, горіхів і яйця. У випадку охорони здоров'я вразлива грудна клітка і бронхи.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестицій, питання великих покупок можна вирішити благополучно, зокрема нерухомості й авто.

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