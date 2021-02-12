Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 12 лютого
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 12 лютого.
- Цифра дня – 10
- Колір дня – червоний
- Число удачі – 1
Сьогодні потрібно підбити підсумки, також вдалим буде позбавлення від всього непотрібного. Серед головних плюсів дня – амбіції і самовдосконалення. При цьому мінуси дня несуть гординю, скупість.
Імпульсивні витрати сьогодні краще відкласти.
Краса і здоров'я: корисно переглянути раціон харчування і провести лікувальне голодування. Корисний також догляд за руками і нігтями.
А ще саме час задуматися про сюрприз до Дня закоханих. Спеціально до свята 14 лютого ми зібрали 14 ідей, як провести День святого Валентина незвично і цікаво.
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