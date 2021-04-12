Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 12 квітня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 12 квітня.
- Цифра дня – 12.
- Колір дня – жовтий, пісочний, медовий.
- Число удачі – 3.
В основі дня – планування мети на майбутнє та пізнання. У головних плюсах дня – внутрішня впевненість і інтуїція. Мінуси дня несуть сумніви і тривоги.
Краса і здоров'я: корисні плавання, процедури обгортання і сольові ванни. Але уразливі нервова система, гланди і зір.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестування, зауважимо: добре обіймати нову посаду і розглядати пропозиції щодо зміни діяльності.
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У квітні не тільки 1-ше число веселе – є багато й інших свят, до яких слід підготуватися. З карантином навряд чи вийде їх гучно відсвяткувати, але подарунки все ж ніхто не скасовував. Виберіть якийсь цікавий презент з нашого календаря подарунків на квітень і натомість ловіть подяки, поцілунки та обійми.
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