Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 12 квітня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 12 квітня.

Цифра дня – 12.

– 12. Колір дня – жовтий, пісочний, медовий.

– жовтий, пісочний, медовий. Число удачі – 3.

В основі дня – планування мети на майбутнє та пізнання. У головних плюсах дня – внутрішня впевненість і інтуїція. Мінуси дня несуть сумніви і тривоги.

Краса і здоров'я: корисні плавання, процедури обгортання і сольові ванни. Але уразливі нервова система, гланди і зір.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестування, зауважимо: добре обіймати нову посаду і розглядати пропозиції щодо зміни діяльності.

Читайте також:

У квітні не тільки 1-ше число веселе – є багато й інших свят, до яких слід підготуватися. З карантином навряд чи вийде їх гучно відсвяткувати, але подарунки все ж ніхто не скасовував. Виберіть якийсь цікавий презент з нашого календаря подарунків на квітень і натомість ловіть подяки, поцілунки та обійми.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися