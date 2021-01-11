Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 11 січня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 11 січня.
- Цифра дня – 8
- Колір дня – зелений, смарагдовий.
- Число удачі – 8
Сьогодні буде хороший день для рутинних справ у спокійному ритмі. Серед основних плюсів дня сила думки і творча енергія. При цьому мінуси дня несуть нудьгу і апатію. Робіть зараз покупки лише в міру необхідності і краще для дому.
Краса і здоров'я: схвалюється догляд за руками. Також корисні СПА процедури, обгортання і масаж. Але будуть вразливими шлунок, кишечник і сечостатева система.
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