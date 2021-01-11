Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 11 січня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 11 січня.

Цифра дня – 8

– 8 Колір дня – зелений, смарагдовий.

– зелений, смарагдовий. Число удачі – 8

Сьогодні буде хороший день для рутинних справ у спокійному ритмі. Серед основних плюсів дня сила думки і творча енергія. При цьому мінуси дня несуть нудьгу і апатію. Робіть зараз покупки лише в міру необхідності і краще для дому.

Краса і здоров'я: схвалюється догляд за руками. Також корисні СПА процедури, обгортання і масаж. Але будуть вразливими шлунок, кишечник і сечостатева система.

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