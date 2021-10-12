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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 11 жовтня

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
12 жовтня, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова
Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 12 жовтня.

  • Цифра дня – 9,
  • Колір дня – білий,
  • Число удачі – 9.

У головних плюси дня логіка, посидючість та увагу, водночас мінуси дня несуть категоричність, поверхневі висновки і зауваження. В основі дня контроль мови і чуйність.

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У питаннях краси та фітнесу догляд за порожниною рота та зміцнення нігтів. У випадку охорони здоров'я нирки і крижі хребта. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, робота на самоті буде результативною.

Також будьте уважні, згідно з місячним календарем, найбільш небезпечними, божевільними, негативними і провокаційними днями тижня будуть сьогодні, вівторок, а також четвер. Так, 12 жовтня, вівторок – 7-й місячний день. Місяць перебуває в знаку Кооріг. Фаза Місяця – молодик.

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Провокаційний день, не піддавайтеся бажанню говорити зайве і робити необдумані вчинки. Детальніше прогноз на весь тиждень можна дізнатися в місячному календарі.

Також нагадаємо, що ми писали про те, що ретроградний Меркурій на нас впливатиме до кінця цього тижня та як йому протистояти.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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