Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 11 жовтня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 12 жовтня.

Цифра дня – 9,

Колір дня – білий,

Число удачі – 9.

У головних плюси дня логіка, посидючість та увагу, водночас мінуси дня несуть категоричність, поверхневі висновки і зауваження. В основі дня контроль мови і чуйність.

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У питаннях краси та фітнесу догляд за порожниною рота та зміцнення нігтів. У випадку охорони здоров'я нирки і крижі хребта. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, робота на самоті буде результативною.

Також будьте уважні, згідно з місячним календарем, найбільш небезпечними, божевільними, негативними і провокаційними днями тижня будуть сьогодні, вівторок, а також четвер. Так, 12 жовтня, вівторок – 7-й місячний день. Місяць перебуває в знаку Кооріг. Фаза Місяця – молодик.

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Провокаційний день, не піддавайтеся бажанню говорити зайве і робити необдумані вчинки. Детальніше прогноз на весь тиждень можна дізнатися в місячному календарі.

Також нагадаємо, що ми писали про те, що ретроградний Меркурій на нас впливатиме до кінця цього тижня та як йому протистояти.