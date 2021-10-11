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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 11 жовтня

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
11 жовтня, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Айсулу Ахімова
Айсулу Ахімова / Фото: скріншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 11 жовтня.

  • Цифра дня – 8
  • Колір дня-зелений
  • Число удачі- 8

Серед головних плюсів дня сила думки, здійснення бажань і воля. Водночас мінуси дня несуть образи, жалість та апатію. В основі дня дисципліна і мужність.

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У питаннях краси та фітнесу стрижки та фарбування волосся. Щодо здоров'я – шлунок, печінка і нервова система. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, хороший день для аналітичної роботи.

Також прийдешнього тижня, з 11 по 17 жовтня у людей буде спостерігатися підвищене почуття обов'язку та відповідальності, а також прагнення міркувати логічно, відкидаючи зайвий романтизм.

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Зате до вихідних, навпаки, потягне в романтику та мрійливість. Зростає віра в чудеса і казки, і ми легше ведемося на обман: подробиці для кожного знаку зодіаку дізнайтеся в гороскопі на тиждень.

Також читайте місячний календар на цей тиждень.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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