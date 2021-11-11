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Дізнайтесь щасливе число дня: прогноз нумеролога на 11 листопада

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
11 листопада, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Щаслива кількість 11 листопада 2021
Щаслива кількість 11 листопада 2021 / Фото: Скріншот з YouTube

Дізнайтесь щасливе число дня на сьогодні, 10 листопада.

  • Цифра дня – 9
  • Колір дня – білий
  • Число успіху – 9

У головних плюсах дня – глибина мислення, точність. При цьому мінуси дня несуть жорсткість та категоричність у поглядах. В основі дня – контроль мови та раціоналізм. У питаннях краси та фітнесу – масаж та процедури у лазні.

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Щодо здоров'я – нирки та печінка. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, – купівля техніки, проведення переговорів та вирішення поточних питань.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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