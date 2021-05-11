Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 11 травня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 11 травня.

Цифра дня – 12

– 12 Колір дня – жовтий і золотистий

– жовтий і золотистий Число удачі – 3

В основі дня планування сміливих ідей. Серед головних плюсів дня активність і уважність. При цьому мінуси дня несуть суєту і невитриманість.

Краса і здоров'я: приділіть час спорту і фізичній активності. Стосовно здоров'я – бережіть м'язи від ударів. Для зміцнення суглобів добре додати в їжу більше овочів, лляне масло і куркуму.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, уникайте ірраціональних рішень, будьте послідовні.

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